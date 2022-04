Jonathan DOUCHAMPS

Entreprise spécialisée dans l'aide à domicile / Services à la personne.



L'entreprise dispose de la déclaration d'activité délivré par la DIRRECT pour faire bénéficier à ses clients de 50% de réduction d'impôt / crédit d'impôt.



Nos activités sont les suivantes :



- Entretien intérieur et extérieur

- Bricolage et jardinage

- Livraison de courses à domicile

- Préparation et livraison de repas

à domicile

- Collecte et livraison de linge repassé

- Conseil en aménagement pour

accessibilité handicapé ERP

(établissement recevant du public)

- Assistance informatique et administrative



www.sapep.fr



Mes compétences :

Autodidacte

Informatique

Relations sociales