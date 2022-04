Jonathan DOUMERG

Bonjour,



Je suis actuellement responsable de la nouvelle agence Partedis Pièces Détachées, de La Rochelle qui est ouverte depuis début 2017.

Nous proposons à nos clients la fourniture de pièces détachées pour la maintenance préventive et curative de vos installations de chauffage et de rafraîchissement.

Nos offres sont adaptées aux métiers de la maintenance CVC et hydraulique.



Mes compétences :

Informatique

Commercial

Thermique et sanitaire

Assistant Responsable

Plomberie

Négociation

Technico Commercial

Distribution

Dépannage Chaudiére