Jonathan DOUTRE

J'ai complété mes formations de géomètre topographe et d'ingénieur en Ecotechnologie par une expérience de 3 ans dans une entreprise de travaux publics. Durant cette période j'ai consécutivement exercé les métiers de géomètre-topographe VRD, projeteur-métreur puis de technicien étude de prix avant de me voir confier une mission de conduite de travaux pour une durée de 7 mois en remplacement d'une absence. Ce parcours m'a permis de mettre en corrélation les connaissances acquises lors de ma formation d'Ingénieur en Ecotechnologie avec la réalité économique, technique et humaine des entreprises évoluant dans le domaine des travaux publics.

Fort de mon expérience je mets à présent mes compétences au service de ma Commune au sein de la Direction des Services Techniques. Un nom de service riche de signification, puisqu'il dirige, sous les ordres des élus, toutes les activités municipales qui ont un impact direct sur la population (évènements, espaces vert, voirie et réseaux), il maîtrise la technique liée à ses différentes missions, mais aussi et surtout, il est au service de la population.

C'est pour toutes ses raisons et pour le respect de mon équilibre familial que, je remplis quotidiennement ma mission de technicien voirie et réseaux avec plaisir et énergie!

Cette mission consiste à veiller au bon état des voiries communales tant dans son vieillissement que lors de la réalisation de travaux de tiers, assurer le suivi des contrats de délégation d'assainissement et d'eau potable, élaborer les petits projets d'aménagement, de la conception à l'exécution ou monter les dossiers d'appels d'offre, représenter les intérêts de la commune dans le cadre de certains travaux d'aménagement privés et mettre en place la réforme DICT pour les réseaux exploités par la commune (éclairage public). Tout un programme.....non exhaustif!

Mon ambition...J'espère qu'à terme je bouclerai la boucle en mettant en application mes connaissances en environnement au services de la commune en imposant plus d'écologie dans la réalisation des travaux!!



Mes compétences :

Topographie

Travaux publics

Réseaux

Environnement