Jonathan DRAY

INOV'IMMO est une agence immobillière nouvelle génération, née d'un constat simple : l'immobillier doit INNOVER et proposer des prestations personalisées. C'est pourquoi INOV'IMMO se définit plus comme une agence de chasseurs de biens.



Fort de cet envie de renouvellement des pratiques, nous avons décidés de fonder cette agence nouvelle génération en mélangeant les générations : Père et fils, nous travaillerons de concert avec notre complémentarité afin de vous aider à réaliser votre projet.



Vous avez un projet ? Venez nous rencontrer ou envoyez nous une description détaillée de vos critères : en 15 jours, INOV'IMMO vous proposera 3 biens à la vente dans vos critères !



N'attendez plus ! Contactez nous !



