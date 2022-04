Jonathan DRAY

Je suis titulaire d’une licence GMI et d’un Master en Traitement Automatique de l’Information Multimédia, tous deux obtenus à l’IUP GMI d’Avignon, entre 2004 et 2006.



Mon parcours professionnel est axé sur le développement d'applications dans le domaine de l'accès à l'information (recherche, représentation et interfaces) et sur le web.



J'apprécie particulièrement les projets sur lesquels il y une réflexion sur les données, la scalabilité et les interfaces utilisateur.



Mes centres d'intérêts :



- Identification et extraction d'information

- Cartographie dynamique

- Identité numérique et localisation d'expertise

- Bonnes pratiques, enjeux et problématiques dans la conception d'application Web

- LinkedData

- Logiciels libres

- Réseaux sociaux

- Outils collaboratifs

- Technologies Ajax et Flex



Mes compétences :

JAVA

Moteurs de recherche

Open Source

Cartographie