Jonathan DUBOC

De formation hôtelière, j'ai travailler dans différents établissements gastronomiques et toujours avec la même la passion.J aime transmettre mon savoir et mes acquis.Je suis rigoureux dans mon travail et aime partager la passion de mon métier.Doter d 'un solide contact avec la clientèle,le respect,le sérieux et la ponctualité ainsi que l'encadrement d'une équipe font partie de mes qualités professionnelles .



Mes compétences :

Oenologie

Gerer une equipe

Gestion des commandes

Accueil

Utilisation de materiel de bar

Lecture de plan

Hygiène

Technique de dréssage des tables

Saisie commande informatique

Types d'alcools

Sécurité au travail

Encaissement

Techniques de service des plats