Jonathan DUBOIS

Mon leitmotiv, me prémunir contre l’échec !

J'habite en Normandie, mais j'aimerais travailler en île de France la semaine.

J'ai quitté les bancs de l’école assez tôt.

Je me suis forgé sur le terrain avec des gens qui m'ont aidé fait confiance et m'ont appris.

Puis aujourd'hui, je travaille pour la 4e entreprise européenne du travail temporaire, je suis responsable d'agence pour le département 61 ;

À côté de cela, je suis généreux, empathique, j'aime les belles choses.

Je m'appelle Jonathan ...



Mes compétences :

High Availability