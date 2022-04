Jonathan DUPONT

Avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projet à forte composante informatique, j'apprécie avant tout le travail en équipe dans une ambiance collaborative pour encadrer des projets motivants et porteurs pour l'entreprise.



Mes atouts : une forte capacité d'adaptation, un bon relationnel, une compréhension des enjeux techniques et fonctionnels, une formation et une expérience solide en gestion de projet, un esprit d'analyse et de synthèse et surtout l'envie d'avancer !



Mes objectifs : direction de projets / programmes, management d'équipes



Ma devise : "être sérieux sans se prendre au sérieux"



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la qualité

Système d'information

Direction de projet

Coordination de projets

Conduite de projet