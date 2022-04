Jonathan DURAND

Ayant une forte expérience terrain au sein de grands magasins parisiens,

Cela m'a permis de traiter les priorités et de manager des équipes de 14 personnes .

Point de vente Pilote, j'étais en charge du respect de la politique visuel merchandising ainsi qu'un suivi de la stratégie commercial. Forte sensibilité Produit, implantation des linéaires aménagement d'espace suivi des indicateur commerciaux, Rotation produit ,s'assurer de l'implantation des nouveautés , création de silhouette sur mannequin prise d'initiative en créativité et proactivité. implantation du nouveau Flag-ship Maje au Printemps Haussmann , ainsi que le succursale The Kooples à la Défense.

Charger de la logistique des stocks avec la supervision, des inventaires et des Audit ainsi que la recherche des écarts.

Je suis en charge des différents reporting et briefing , sur les objectifs et les chiffres réalisés versus N-1 analyse IV-PM-TT-CRM.

Force de vente, j'accompagne les équipes sur le terrain sur la proposition et la fidélisation de la clientel local et international.

Dévelopeur de site web , fashion Blogger , Créateur de lhabitnefaitpaslemoine.com .



Mes compétences :

Accueil

Formation

Organisation du travail

Fidélisation client

Merchandising

Recrutement

Reporting

Analyse stratégique

Relationnel

mode