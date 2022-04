Jonathan EDO

Percussionniste, compositeur, et professeur en école de musique, je suis actuellement à la tête du groupe Traits d'Unions (Jazz World Fusion).



Titulaire d'un Diplôme d'État en Percussions Traditionnelles du Brésil, et après avoir joué auprès de nombreux artistes (Bonga, Maceo Parker, Earth Wind ...) et dans des formations allant du funk, à la musique cubaine et brésilienne, j'ai décidé aujourd'hui de monter ma propre formation; ma "petite entreprise" ...



Mon 1er album est actuellement disponible sur toutes les plateformes digitales et en commande sur



Nous sommes actuellement à la recherche d'une agence de booking, d'une production, d'un label et d'un service de distribution, attaché de presse, afin de nous aider dans notre développement.



www.jonathanedo.com



