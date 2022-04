Jonathan ESCALIER

Diplômé de Grenoble INP, je travaille au sein de l’industrie nucléaire depuis plus de 10 ans. Mon parcours professionnel m'a amené à intervenir sur des centres de production d’énergie pour le compte d’EDF, sur des usines du cycle du combustible d’AREVA NC ainsi que sur le réacteur de recherche à Haut Flux exploité par l'ILL.

Je souhaiterais maintenant m'épanouir dans un secteur d’activité différent du nucléaire et mettre à profit mes compétences acquises en ingénierie industrielle et en gestion de projet au sein d’une entreprise développant des produits à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Étude d'impact

Assurance qualité

Sûreté nucléaire

Essais mécaniques

Gestion de crise

Génie des Procédés