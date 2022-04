Jonathan FAGES

En poste de gestionnaire location et transaction depuis plus de 10 ans à Bordeaux et responsable d'un porte-feuille riche et varié, je peux user de mes compétences technique, administrative et relationnel. J'ai notamment perfectionné mon expérience dans la rénovation et le suivi de chantier en entretenant un patrimoine dans le centre historique mais aussi optimisé le rendement du patrimoine immobilier de mes clients.



Mes compétences :

Transaction immobillière

Estimation de bien

Gestion des impayés

Gestion des budgets

Gestion immobilière

Conducteur de travaux

Gestionnaire

Immobilier

Bordeaux