Jonathan FAYARD

Graphiste et musicien passionné, j'ai décidé de devenir freelance en 2003 après la fermeture de la société pour laquelle je travaillais.



Je me suis lancé en freelance car la possibilité de travailler directement avec le client et dans des secteurs bien différents m’intéressaient. Un bon moyen pour que mon métier ne soit jamais monotone.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Flash

Dreamweaver

Adobe InDesign

Suivi de production

Joomla

Wordpress

Adobe Premiere

Ableton Live

Logic audio

Audacity

Adobe After Effects