Jonathan FELLOUS

Je me suis tourné vers le métier de technico-commercial afin de valoriser à la fois mon expérience et mes compétences commerciales ainsi que mes connaissances techniques acquises durant ma formation d'ingénieur. Des termes comme l’écoute, le conseil et la négociation sont les moteurs de ma motivation car j’accorde une grande importance au dialogue et à l’échange. Mes qualités relationnelles me permettent ainsi d'établir un climat de confiance avec mes clients dans une démarche de fidélisation et de suivi client. Mes connaissances techniques me permettent également d'identifier des points d'amélioration sur les différents process de l'entreprise.



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Vente

Technico-commercial

Ingénieur commercial

Web

Base de données

Internet

Ingénieur d'affaires

Value Stream Mapping