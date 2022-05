Pierre ESCOLAR

Ingénieur généraliste intéressé par le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables. Je réalise avec JIT Solaire et VMH Énergies des études techniques dans le domaine du photovoltaïque et de la méthanisation.



Mes compétences :

Gestion de projets

Maintenance exploitation

Autocad

Etudes techniques

Monitoring

CAO

Map info

Cartographie

Pvsyst

Photovoltaïque

Énergies renouvelables

Rigueur

Eolien

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Champs solaires

Biogaz

Méthanisation