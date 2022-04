Claire Cariou, 23 ans



Actuellement élève ingénieure en 3ème année du cycle ingénieur à l'EIGSI La Rochelle, spécialisée en Conception et Industrialisation des Systèmes Mécaniques revenant de Suède après avoir effectué un semestre en innovation des produits et systèmes durables (en anglais) afin de découvrir la culture scandinave et ouvrir mon domaine de spécialisation dans l'innovation.

Après cette expérience, mon adaptation dans un domaine nouveau et mon intégration dans une équipe a été améliorée.



Mes compétences :

Apprentissage rapide

Développement durable

Gestion de projet

Aéronautique

Management

Environnement