Guillaume DUBOURG

Chargé d'affaires

Levage industriel



Je me montre performant dans le cadre d'une activité requérant logique et réflexion, créativité, contact humain et prise de décision. Les situations d'urgence et les contraintes auront tendance à me stimuler de même que mes capacités relationnelles me permettront de m'adapter à mes collaborateurs.



Mon implication et mon sens des priorisations me permettent d'assumer les responsabilités diverses qui sont inhérentes à ma fonction (management, pilotage d'activité, négociation de marchés et suivi contractuel, etc...).



Mes compétences :

Lean manufacturing

En Management

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Logistique

Production

Management

Gestion de projet

Relationnel

Créativité

Nucléaire