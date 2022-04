Guillaume DUBOURG

Madame, Monsieur,



Ayant terminé mon Master de « Manager d’entreprise et de centre de profit » au sein d’une école de commerce et de management, j’ai acquis différentes compétences au niveau commercial, marketing et managérial.



Grâce à mes différentes expériences, j’ai compris les nombreux avantages que présente un grand groupe comme le vôtre, d’une part, par les nombreuses perspectives d’évolution que vous pouvez proposer en interne et d’autre part, par les importants projets auxquels vous participez.



Par le biais de mes stages et de mon apprentissage en alternance, je serai à même de pouvoir assurer et accomplir les missions et responsabilités qui me seront confiées au niveau commercial, administratif et financier.



Mon écoute, mon autonomie, mon organisation, ma capacité d’adaptation et le souhait de travailler en équipe m’ont permis d’accomplir les missions qui m’ont été demandées.



Mon projet professionnel serait de manager et de travailler en équipe.



Afin de mieux cerner mon profil, vous trouverez ci-joint mon Curriculum Vitae.



Mes compétences :

Prescription Développement commercial et marketing