Guillaume DUBOURG

A la suite de mon apprentissage chez Dedienne Moulding à Ménilles, j’ai été recruté en tant que responsable qualité de la société. Les projets que j’ai menés et les responsabilités de mon premier poste m’ont permis d’acquérir de très bonnes capacités d’adaptation, de réflexion et surtout d’apprentissage. Mes expériences dans le domaine du Lean Manufacturing ont clairement fait évoluer ma vision sur la manière de gérer mon travail et mes relations à autrui. Mon poste ayant évolué vers le QSE, j’ai développé mes compétences dans ces domaines et mon ouverture d’esprit. Plus structuré et efficace dans la gestion de mon travail je peux aujourd’hui accéder à un poste à plusieurs facettes mettant en pratique mes connaissances techniques, mes capacités relationnelles et managériales.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

EN9100 Standard

ISO 14001 Standard