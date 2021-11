Frank BRAUDEL

Ingénieur Centrale NANTES (1987) Génie Civil de formation, j'ai tout d'abord commence comme ingénieur d’étude en charge du calcul de structures béton préfabriquées



Chasse par GTM International, je les ai rejoint pour un poste de Directeur Travaux en Malaisie en 1989 et les ai quitte en Janvier 2001 pour démarrer mon MBA au Groupe HECArray. J'ai effectué l'essentiel de mes douze ans de carriere chez GTM a l'international. J'ai été tour a tour, Directeur Travaux, Directeur Études de Prix et Méthodes, Directeur contractuel et Directeur de Projet;



sur des projets d'autoroute, de centrale thermique, de parking sous terrain, de barrage, de tunnel sous marin, de bâtiments publics, de centre commerciaux, d’unités de production industrielles;



en Malaisie, en Inde, a Hong Kong, en Thaïlande, en Suède, a Singapour, au Vietnam, en France et en Chine.



Diplômé du MBA d'HEC option Entrepreneur mi 2002, j'ai assumé en 2003 le rôle de Directeur de Production pour une Entreprise de Gestion de Déchets appartenant au groupe Paprec.



Passioné par l'Asie, j'y suis reparti en 2004 pour la gestion d'un projet industriel a Shanghai, puis la création, le développement et la gestion de la filiale chinoise d'AES International a Suzhou.



Fin 2007, avec un camarade de promotion de Centrale Nantes, nous avons décidé de créer et de développer JIT Solaire. Cette société compte aujourd'hui une soixantaine de personnes et a déjà réalisé 150 000 m² de toitures photovoltaïque.



