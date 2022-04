Jonathan FLAHAUT

Diplômé d'un Master Marketing des Services porté sur le comportement du consommateur et sur les innovations de services, je suis ouvert à toutes propositions.



Mon objectif est d’apporter l’innovation qui facilitera la vie quotidienne des consommateurs de demain dans leurs habitudes de consommation aussi bien physiques que virtuelles.



Je suis passionné par la technologie (impression 3D), la mobilité durable et par les différentes énergies et services que l'on peut concevoir. Mon souhait est de pouvoir contribuer à ce nouveau mode de conception.







Mes compétences :

Créatif

Négociation

Conseil aux entreprises

Relation client

Word –Excel – Publisher – PowerPoint