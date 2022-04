Agé de 21 ans, je suis un jeune dynamique, social et volontaire.



Suites à mes expériences professionnelles, j'apprécie être au contact de la clientèle, me faire de nouveaux contacts et me constituer un réseau afin d'être le plus apte à intégrer le marché du travail suite à mes études.



Actuellement en 4ème année étudiant à l'ISEG Strasbourg dans la filière Marketing & Communication.



Enfin, étant sportif et ayant pratiqué, le football, le ski,la natation, l'escrime et le judo, j'ai un état d'esprit volontaire et combatif et je me sens capable de supporter la pression d'un poste à responsabilité.



Je suis disponible à tout moment par téléphone au : 06.78.60.48.40 ou par e-mail jonathan.flicker@hotmail.fr



Mes compétences :

Community management

Management

Communication

Marketing