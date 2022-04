Jonathan FONTAINE

- Réorganisation de l'organigramme de l'entreprise afin de coller au plus près des besoins de la société.

- Industrialisation du mode de production des progiciels.

- Stratégie à 1 - 3 ans de l'évolution technique et technologique des outils de production.

- Gestion et mise en relation avec les partenaires.

- Supervision des chantiers de migration des différents logiciels étant conçus sur des technologies vieillissantes.

- Management de l'équipe Recherche et Développement (10 personnes)



Mes compétences :

Microsoft .NET

Architecture

SQL

JavaScript

C#

Management

Gestion de projet

JQuery

Direction technique

Développement iOS