Jonathan FONTENILLE

Aujourd'hui je suis infographiste Freelance 2D/3D.



J'étais étudiant en master 3D à L'ESTEI jusqu'en 2011.



De 2011 à début 2012 j'ai principalement travaillé avec la studio d'Animation Atlantiz park en tant que

graphiste 3D, et avec des artisans ( communication visuel ).



Depuis fin 2012 je travaille en tant que graphiste et animateur 2D en freelance.



Spécialisations :

- texturing

- compositing

- Dessin



Spécialisation niveau bon :

- modeling

- lightning

- photo

- animation 2D

- motion design

- sculpting 3D

- montage

- graphisme 2D



Spécialisation niveau moyen :

- animatic

- rigging

- animation 3D



Mes compétences :

Dessin

3D

Photoshop

XSI

After effect

Zbrush 4

Animation 3d

Post production

Animation 2D

Communication visuel

3d studio max

Motion designer

Illustrator