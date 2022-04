Jonathan FOUCHER

Dès la fin de mon MBA Management de la Performance Durable, je suis parti au Brésil réaliser une mission de développement rural de plusieurs semaines ayant pour but la création d'une auto-suffisance pour le projet et la communauté aux alentours.



A mon retour, j'avais la volonté de m'investir dans un projet Durable et Solidaire. (Business Developer dans une société à fort impact sociétal et/ou environnemental, recherche de nouveaux business model s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire)

J’ai la conviction de pouvoir m’inscrire dans un projet ayant du sens en y apportant mon énergie et mon sens de l’observation.

Je recherche avant un projet qui soulève des interrogations et nécessite la mise en place de pratiques innovantes. J’accorde une importance à partager des valeurs communes pour que nous puissions collaborer dans un esprit de coopération.

J'ai une réelle envie d'apprendre sur le terrain au contact d'autrui, ce qui représente à mes yeux le meilleur apprentissage.



Mes compétences :

Prospection

Commerce international

Négociation

Développement personnel

Veille

Autonomie