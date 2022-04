Jonathan FRANCOIS

Geek trentenaire, Normand, autodidacte et passionné.



Mes débuts dans l'informatique remonte au siècle dernier, pas de panique je parle juste de la fin des années 90 ;)

J'ai commencé ma vie professionnelle par de l'administration SI et réseau et de fil en aiguille, très naturellement je me suis passionné pour le développement.



Mon domaine de compétence est très large, je ne rentre pas dans une catégorie du genre "Développeur php", "Développeur Symfony". Non désolé vraiment, je suis juste un Développeur et donc compétent dans n'importe quel language et n'importe quelle techno (RTFM :D). Toutes mes excuses à toi recruteuse/recruteur car ça ne te simplifie pas la tâche mais lis la suite, tu pourras y trouver ce que tu recherches ;)

Si je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec la techno proposée et que le projet m'intéresse, j'ai pour habitude de redescendre en galon et de redevenir junior à nouveau le temps de maîtriser cette techno.



Pourquoi mon profil t'intéresserait?

Parce qu'humainement je suis extrêmement généreux, j'accorde une très grande importance à entretenir de bons rapports avec des échanges constructifs et simples pour mieux travailler et mieux vivre au travail. Je fais preuve d'une très grande franchise et mon but premier c'est l'efficacité d'où mon côté assez direct (ou franc du collier comme dirait l'autre).



Parce que je suis un passionné qui vit pour se challenger, pour prendre des risques, pour se perfectionner et habitué au "rewrite from scratch".

Je suis une personne impliquée dans le projet de l'entreprise que je choisis de rejoindre ou dans le projet de mon client. Si je choisis, c'est que j'ai envie de me défoncer pour et que le projet rencontre le succès qu'il mérite.



Mobile, si le courant passe et que le projet me plaît: déménager ne sera pas un problème!



Si vous recherchez un profil original, non conventionnel, ouvert, direct, polyvalent et efficace, je suis votre homme!



Mes compétences :

Linux

XML

SQL

MySQL

JavaScript

JQuery

JSON

HTML5

Cascading Style Sheets

Active Directory

VMware

LDAP

Python Programming

MariaDB

Lua

LAN/WAN > WLAN

Framework

AJAX

PHP

CakePHP

Zend framework

CodeIgniter

Laravel

Git

Scrum

Linux Redhat

Debian

Ubuntu Server

Node.js

Développement web

Nginx

Elasticsearch

Redis

Ruby on Rails