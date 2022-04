Jonathan FRANCOIS

Tout d'abord merci à vous de prendre le temps de découvrir ce profil.



Veille technologique, stratégie technologique, développement web/mobile, amélioration continue ... sont des points que chaque entreprise cherche à adopter pour pérenniser et accroire leur activité.



Dans ce monde 2.0, je vous apporte mes compétences d'analyse, de conseil ainsi que mes compétences de développement avec l'utilisation du langage orienté objet : ruby on rails.



De formation ingénieur, les logiques métiers, gestion de projet et adaptabilité font partis intégrants de mes points forts.



C'est tellement plus agréable quand son activité professionnelle est un plaisir.



Mes compétences :

CSS3

JAVA

Html5

Ruby on rails

MySQL

JQuery

PHP

VOIP

Backbone.js

Ruby

AngularJS

Administration système

Linux

Innovation

Gestion de la relation client

Développement commercial

Gestion de projet