Jonathan FRANÇOIS

Madame, Monsieur bonjour et bienvenue.



Je me présente M. François Jonathan. Actuellement en dernière année de Master sécurité environnement et en apprentissage au sein de Cartembal une entreprise du secteur du carton ondulé.

En tant qu'assistant au responsable QSE et production, je suis actuellement en charge de différents projets comme la mise en place et gestion des non conformités internes ce qui nous a permis de résoudre en deux mois 15 dysfonctionnements qui étaient à l'origine de non conformités. De plus, j’ai également procédé à une réorganisation de l'atelier de production ce qui a permis d'agir sur différents points clés comme la mise en place de protections auditives, la sécurité incendie ou encore l'aménagement des postes de travail au moyen de la méthode 5S.

Enfin le projet phare de cette année 2017 a consisté en une analyse de chaine de mise en BIB afin d'améliorer les performance en matière de qualité, relation client et de coût de fabrication.



Arrivant à la fin de ma dernière année de contrat (Fin : Août 2017), je recherche une entreprise dynamique, qui sera me confiés des projets innovants afin de mettre en oeuvre l'expérience et les connaissances acquises au cours de ces trois années d'apprentissage et de formation.



Bonne journée.



Mes compétences :

Secourisme

Contrôle qualité

Animation de réunions

Gestion de projet

Études qualitatives

Microsoft Office

Cartographie SIG

Prévention des risques

Communication

Management

Organisation