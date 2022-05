Romain FORSANS

Titulaire d‘un Master Sécurité Environnement Qualité ,je suis à la recherche d‘un emploi dans la fonction. Ce diplôme est agrémenté d‘une expérience professionnelle de deux ans en tant qu‘assistant manager QSE dans une PME spécialisée dans la transformation de carton ondulé.



Ce qui me motive professionnellement ce sont les opportunités de challenge, de développement de compétences et l‘utilisation de mes savoirs-faire



En terme de sociabilité, j'axe mon travail autour de l'échange et le partage.



De nature détermine et autonome, le travail d'équipe et les relations humaines font de moi quelqu'un de sociable.



Mes compétences :

Prévention des risques

Management du risque

Management de projet

Communication

Organisation du travail

Microsoft office

QHSE

Qualité

Rigueur

Sécurité incendie

Environnement

Sécurité

Relationnel

HSE

Risques professionnels

Risque chimique

Management