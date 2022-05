Titulaire d'un Master 2 Politiques de Communication et d'une licence d' Administration Économique et Sociale.



Je suis actuellement chargé de communication Grands travaux, Urbanisme et Transports au sein de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines. J'ai également été assistant chef de projet au sein de l'agence de communication MARQUETIS.



Je souhaite désormais évoluer en région Annécienne.

Romain



Mes coordonnées :

Tel : 06.75.73.55.86

Mail: romain.forsans@hotmail.fr



Mes compétences :

Benchmark

Chef de projet

Chargé de communication