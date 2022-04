Jonathan GAGNU-LEULIER

Responsable du service Information Sociétaire au sein de la Direction de la Relation Client du groupe AG2R La Mondiale.



Manager opérationnel d'un service de 5 équipes et 40 collaborateurs, j'assure le recrutement des agents, le management des animateurs et le pilotage de l'activité.



Amateur de langage visual basic, j'utilise Access pour développer mes propres outils de proximité simples, flexibles, autonomes et user friendly.



Je reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Access

Photographie

Assurance

Management

Back Office Titres

Visual Basic

Relation Client