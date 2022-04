Jonathan GALLIER

Je suis docteur en science de la Terre. J'ai réalisé mon doctorat en partenariat avec la société ERM (Etudes Recherches et Materiaux). J'ai travaillé également en collaboration et pour l'INRA Poitou-Charentes. Ma formation de géologue - hydrogéologue associé à mon doctorat (spécialisé dans les études des sols) m'ont donné de nombreuses compétences pour tout les travaux liés à l'environnement. De plus, ces expériences ont devellopé ma capacité à m'adapter rapidement.



Mes compétences :

Chimie

Géologie

Géophysique

Géotechnique

Hydrogéologie

Environnement

Gestion de projet