élisa BRUN

Riche de plus de 15 ans dexpérience dans l'ingénierie:

> 8 ans dans les géosciences, application aux systèmes d'altération à grande échelle.

* pétrologie des roches argileuses ou altérées, roches réservoirs (diagenèse, altération hydrothermale, interaction fluide-roche), minéralogie et cristallochimie des argiles et des minéraux associés.

-> Application aux ressources géologiques (uranium, hydrocarbures, fluides géothermiques), grâce aux propriétés des minéraux argileux pour reconstituer le fonctionnement et lhistoire des grands systèmes géologiques de la croûte terrestre.



> pendant 4 ans, application des géo-matériaux dans l'industrie céramique:

* amélioration rhéologiques des pâtes céramiques et des émaux grâce aux propriétés des argiles utilisées

* développement de nouveaux produits céramiques faisant appel à ces propriétés



> actuellement en poste en centrale nucléaire:

* intégration des modifications de conception, à court et à long terme (collaboration interne)

* reporting des informations relatives à l'amélioration continue et aux modifications



Mes compétences :

Cartographie SIG

Diffractométrie de rayons X

AutoCAD

Microscopie electronique

Spectroscopie (FTIR, RPE)

Géologie

Géotechnique

Métallogénie

Pétrographie

Géochimie

Minéraux argileux

Hydrogéologie

Transfert de radioéléments

Irradiation artificielle