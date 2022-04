Jonathan GANEM

Après avoir été diplomé de la Rouen Business School, j'intègre le groupe L'Oréal pendant plus d'un an.

Passionné par le monde de la Communication, je collabore tour à tour au sein du service Communication de la marque L'Oréal Paris, ainsi que celui de la division Cosmétique Active France (Sanoflore et SkinCeuticals).

A la suite de cette expérience, le challenge entrepreunarial me pousse a travailler sur la création du site Internet myCE.fr, aujourd'hui revendu a la société Creacard.

Retour aux premières amours en janvier 2010 au sein du pole Corporate et Marques de l'agence Burson-Marsteller en tant que consultant pour le compte de divers clients: LU, SWISS, Starwood Hotels & Resorts, Ford, Lufthansa, Getty Images, Costa Croisieres...



Pour mieux me connaitre, je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur mon blog: http://letsdoit.unblog.fr - des bons plans vous y attendent!



Mes compétences :

Communication