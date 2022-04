Jonathan GANIVALA

Afin d'obtenir une formation complète et de qualité, j'ai choisi d'opter pour un double diplôme Ecole des Mines d'Alès, IAE d'Aix en Provence.

L'Ecole des Mines d'Alès pour la technique, grâce au diplôme d'ingénieur entrepreneur des Mines dans le domaine de la productique, et l'IAE d'Aix en Provence pour l'aspect gestion financière, grâce à un MSC Contrôle de gestion et Reporting.



Mes compétences :

Excel

Contrôle de gestion

JAVA

Productique

VBA

Comptabilité

UML

Anglais

Icube

Espagnol

Finance d'entreprise