Jonathan GARAPIN

Je suis attiré aujourd’hui par un nouveau challenge.

Mon expérience approfondie en tant que vendeur puis responsable de magasin m’a notamment appris à développer mon sens des responsabilités, à être réactif et à travailler en équipe.

Mon poste actuellement me permet d'améliorer mes performances en gestion administrative.

La satisfaction client est un axe prioritaire dans la manière de traiter mon travail, je suis prêt à mettre mon savoir-faire à votre service.



Mes compétences :

Organisée / Méthodique

Gestion et management

Relation clientèle

Rigoureux aime les défis et le travail en équ

Empathie

Informatique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Logistique, permis caces 1, 3 ,5

Gestion d'appels entrants

Garantie santé

Gestion administrative