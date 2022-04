Jonathan GARCIA

Diplômé d'un MBA spécialisé Corporate Travel à l'ESCAET, je m'intéresse à l'univers du voyage et plus particulièrement le déplacement d'affaires.



Aujourd'hui consultant au sein d'Axys, je travaille sur des projets Travel&Expense alliant des compétences de gestion de projet et de conduite du changement. Mes connaissances me permettent d'accompagner au mieux les entreprises dans la définition de leur stratégie Travel et de gestion de notes de frais.



L'équipe Travel & Expense d'Axys intervient sur la globalité du processus T&E :

- assistance aux appels d'offre (outil, agence de voyages),

- optimisation de processus,

- mise en place de gouvernance Travel Management,

- déploiement de solution (HBT, SBT, EMT...) et d'agence de voyages,

- refonte de la politique voyage ou politique de remboursement,...



Nos principaux clients SAFRAN, CARREFOUR, DEKRA, TOTAL, LOUIS VUITTON...



http://www.axys-consultants.fr/



Mes compétences :

Corporate Travel

Travel

Gestion de projet

Conduite du changement