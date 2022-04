Jonathan GAUTIER

Ingénieur d'études de formation, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de découvrir des horizons beaucoup plus large que ce que ma formation me destinait : je suis toujours en quête de nouvelles connaissances et rencontres.



Après mon DUT Mesures Physiques, ma sensibilité pour la protection de l'environnement m'a amené à suivre le Master "Eco-Conception des Polymères et Composites" à Lorient. Au delà de l'aspect écologie et développement durable, cette formation m'a permis d'acquérir de solides bases en mise en oeuvre, résistance des matériaux, procédés et outils industriels, Analyses de Cycles de Vie (ACV), CAO, et d'autres aspects en lien direct avec les polymères et ses applications professionnelles. De nombreuses heures sont également consacrés à la réalisation de projets et de travaux pratiques.



Ces connaissances dans les plastiques qui sont transposables à d'autres secteurs d'activité ; et mon ouverture d'esprit couplée à mes bonnes capacités d'adaptation, font parti de mes atouts. Après plusieurs expériences chez différents sous-traitants en tant qu'ingénieur d'études/ conception mécanique, je suis maintenant ingénieur études en démantèlement nucléaire chez AREVA / STMI. Je mets à profit mes différentes compétences acquises lors de mes précédentes expériences au sein du groupe leader dans l'énergie nucléaire.



Retrouvez plus d'informations sur le site jonathangautier.olympe.in