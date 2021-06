Jonathan GELEBART

Agé de 26 ans, j'ai acquis une solide expérience de la distribution et cela grâce à la réalisation de mon BTS Management des unités commerciales, en alternance à Carrefour City, en tant que responsable rayon fruits et légumes.



J'ai décider de poursuivre ma formation en Bachelor responsable du développement commercial et marketing au sein de l'escg-f Toulouse pour ainsi approfondir mes connaissances. Pour cette poursuite d'études j'ai conservé le principe de l'alternance. J'ai donc débuté en poste à Intersport Purpan en tant que conseiller de vente durant 8 mois, puis depuis Juillet 2013 j'ai pris le poste de responsable secteur montagne, cycle, musculation nautisme.



Le triathlon que je pratique de façon quotidienne me guide, tant bien dans ma vie professionnelle que personnelle et me pousse a toujours me dépasser.





Mes compétences :

Mise en rayon

Merchandising

Vente direct

Gestion des stocks

Gestions des denrées périssable

Inventaire

Management d'équipe