Jonathan GENTOT

J'ai récemment obtenu un Master en Micro et Nanotechnologies et je suis par conséquent à la recherche d'un emploi, de préférence dans le domaine de l'électronique. J'aimerais travailler sur des projets variés en équipe puis à terme diriger ma propre équipe. Je suis notamment intéressé par les secteurs suivants :

Energies renouvelables, ferroviaire, automobile, médical...



Je suis curieux, ouvert d'esprit, motivé et prêt à me lancer à 100% dans mon travail.



Mes compétences :

Conception

Électrique

Electronique

Microélectronique

Nanotechnologies

Photovoltaïque

Simulation