Jonathan GILL

Ingénieur en biotechnologie de formation, possédant un doctorat en biochimie, j'ai acquis une large expertise en biologie moléculaire, culture cellulaire et recherche in vivo que je désire utiliser pour participer au développement des médicaments de demain.



Mes compétences :

Microscopie

Troubles musculo squelettiques

Neurosciences

Coordination de projets

Developpement de methodes scientifiques

Recherche documentaire

Statistiques

Microsoft Office

Conduite de projet

Reporting

Analyse de données

Communication scientifique

Rédaction scientifique

Collaboration

Communication

Gestion de projet

Management

In vivo

Biologie cellulaire

Culture cellulaire

Biologie moléculaire