Jonathan GIPOULOU

Travaillant au sein de ventana arudy depuis 2006, j'ai acquis une certaine expérience . En effet après avoir débuté en tant que contrôleur métrologie durant 2 années , j'ai ensuite évolué au secteur Locating afin de réaliser les départ d'usinage de pièces série. Depuis 2014 je suis au poste de traceur où j'ai effectué de nombreuses formations tel que mesures par scan Faro et GOM .

Pour plus de renseignements je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Bras Faro et logiciel polyworks

Scanner GOM et logiciel ATOS

Opérateur Locating (départ d'usinage)

Traçage série sur pièces