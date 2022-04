Jonathan Gravier a entamé sa carrière dans le domaine de l'édition de site Internet en 1999.

Il exerce les fonctions d'Affiliate Manager & responsable d'acquisition d'audience pour des pure-players comme VOLDISCOUNT et PROMOVACANCES.



Pendant 10 ans, il occupe successivement les postes de Responsable de monétisation web, e-marketeur et ensuite Chef de projet digital. Au cours de ses activités il a eu en charge la gestion de projet à long terme et le déploiement opérationnel de différentes stratégies de monétisation avec des partenaires dynamiques tels que OPODO, LASTMINUTE, EASYVOYAGE, ILLICOTRAVEL ou encore ALLOPASS (Hipay Mobile). Il est l'un des tops affiliés auprès de CIBLECLICK (Affilinet), ZANOX et TRADEDOUBLER.



Il co-fonde la société i974 en 2006 et milite activement pour la mise en réseau des acteurs du numérique réunionnais (TPE/PME). Il participe à la valorisation et la mise en avant des petites et moyennes entreprises du web réunionnais en mettant en place différents événements leur permettant de se rencontrer.



En 2009, il choisi de céder l'ensemble de ses actifs de l'édition à BEYOUNG INTERACTIF, un de ses meilleurs et fidèle prestaires techniques. La même année, il revend i974.



Jonathan co-fonde SILICON VILLAGE en 2010 et assure le développement des activités d'agence conseil en stratégie digitale. Il prend en charge la conception et le développement de modèles économiques pour des start-ups numérique et a travaillé à l'Ile Maurice et Madagascar. Il lance un projet complexe de R&D basé sur un outil de veille et gestion de la e-reputation (100K€ d'investissement).



En 2013, avec l'accompagnement du fond d'investissement VIVERIS MANAGEMENT (ACG Private Equity), il co-fonde SOUKEO, un éditeur de solution e-commerce prenant en compte les problématiques des marchés insulaire et notamment dans le Grand Sud Ouest Océan Indien. Au début de l'année 2015, il décide de revendre l'intégralité de ses parts et se retirer de SILICON VILLAGE et sa filiale SOUKEO.



