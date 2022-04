Jonathan GRICOURT

Diplômé d'une licence Informatique depuis 2006, j'ai intégré la SSII CGI (anciennement Logica) en Juillet 2007.

En poste chez SQLI Enterprise depuis Mai 2014, j'interviens sur des missions d'expertise technique SAP et autres produits associés (WebService, EAI, ...).



A cette expertise technique s'ajoute de bonnes connaissances fonctionnelles sur le business Achats/Ventes (MM/SD) et relations client/fournisseur (SRM/CRM).



Cette double compétence me permet d'intervenir aussi bien auprès d’interlocuteurs métiers que d'interlocuteurs techniques et ce en phase de design, de build, ou de maintenance de solution.



Mes compétences :

SRM

MDM

SAP ABAP

SAP PI

SAP Hana

SAP ALE / IDOC

SAP Fiori

SAP Screen Personas