Jonathan GRONDIN

Je suis GRONDIN Jonathan, j'ai 21 ans et possède un niveau d'étude BAC+2 avec un BTS SIO (Services Informatiques aux organisations) spécialité SISR (Solutions d'infrastructure systèmes et réseaux). Polyvalent, je peut effectuer à la fois de la maintenance, que de l'administration systèmes et réseaux.



Mes compétences :

VMware

Terminal Server

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft Office

Merise Methodology

Mac OS X

Linux Debian

Linux

Dynamic Host Control protocol

Citrix Winframe

Active Directory

SCCM

Radius

Câblage

Brassage

GLPI

ITCM