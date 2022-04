Bonjour,

Disponible et motivé, je recherche un poste de directeur où de responsable de service dans une structure touristique (animation--bar-accueil-hébergement). Formation de responsable d'établissement touristique.

Expériences concluantes dans le domaine du 2 roues et des véhicules de loisirs(Location et Vente).



Mes compétences :

Loisirs

Tourisme