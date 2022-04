Jonathan GUERGAR

Elessemo Ingénierie est une société de conseil en investissements industriels pour le pilotage de projets et particulièrement dans les industries agroalimentaires et pharmaceutique.



J'assiste mes clients en tant que chef de projet industriel et ingénieur process / fluides via des missions de type Assistance à Maitrise d'Ouvrage ou Maitrise d'Oeuvre sur des projets complexes de plusieurs M€.



Mes compétences :

Pilotage budget / planning

Gestion de projet industriel

Conduite et gestion de chantier

Coordination / gestion d'équipe

Génie énergétique

Génie process / utilités