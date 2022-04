Jonathan GUILLET

Je suis actuellement Ingénieur des Ventes dans la société ABB - Division EP



ABB est présent en France depuis 1979 et emploie environ 2 000 hommes et femmes au sein d'une vingtaine de sites répartis dans toute la France et travaille avec un réseau de sous-traitants de proximité important.



Réparti en 4 divisions : Electrification products, Robotics and Motion, Industrial Automation, Power Grids, ABB France fournit aux utilités, à l'industrie manufacturière, aux infrastructures et aux bâtiments.

ABB fabrique également dans ses usines en France des produits basse tension destinés au monde entier



http://new.abb.com/fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrie

Développement commercial

Vente

Communication