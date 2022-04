Jonathan GUILLET

Diplômé en commerce international et en gestion et fort d'une expérience de deux ans, l'une aux États-Unis et l'autre à Taïwan, mes champs d'expertise concernent aussi bien l'Europe qu'en l'Asie du Sud-Est pour les activités suivantes:



- Management des réseaux toutes formes de publicités en ligne

- Solutions d'optimisations pour les commerces et pure players:

- Search Engine Optimization (SEO): soit améliorer la présence sur Internet d'un site

- Search Engine Advertising (SEA): AdWords, Bing Ads, Affliations, Emailings, soit affirmer la stratégie commerciale du site en ligne

- Administration et monitoring des performances des sites e-commerce

- Driving des indicateurs clés de performances et de productivité d'une entreprise e-commerce

- Maximisation du profit à travers l'optimisation du parcours client et des produits

- Compétences notoires en graphisme: Photoshop, Illustrator and InDesign

- Pricing et analyse géographique de la demande en vue d'actions commerciales et marketing



L'intelligence économique étant une de mes passions, je suis également auditeur "jeune" de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale et fait partie du comité de recherche "Asie".



Langues: Anglais et Chinois à niveau professionnel:

TOEIC: 985/990 / TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) Level 2: 77/80



Mes compétences :

Microsoft Access

Office 2010

Sphinx et base de données

SPSS Data Entry

SPSS Modeler

Illustrator CS6

Photoshop CS6

Indesign CS6

Veille stratégique

Commerce international

Relations internationales

Marketing

Communication

Risk analysis

Import-export

SAP (ERP)

Logistique globale

Data mining

Business intelligence

Sales Management Direct Marketing