Rafaël FERNANDES DA SILVA

À partir d'octobre 2016, je serai disponible pour accompagner une entreprise dans son développement commercial.



Bénéficiant de compétences en Communication et plus particulièrement dans la communication de la marque, la gestion de son image et de sa réputation, je souhaiterais idéalement collaborer avec des organisations disposant d'une vision claire sur leur projet. Une stabilité indispensable en soit pour réaliser une communication corporate efficace.



Je suis également prêt à mettre mes connaissances en marketing digital aux services de projets intéressants dans lesquels je pourrai m'épanouir tant professionnellement que personnellement et ceux, même à l'international.



Mes compétences :

Négociation

Marketing

Courtage automobile

HTML

Communication interne

Communication de crise

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Stratégie digitale

Communiqués de pesse

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Prospection

Connaissances en Art

Adobe InDesign CS5

Emailing